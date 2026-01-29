Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın yargılanacağı tarih belli oldu

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek cezayı bozdu.

6 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Buna göre Nevzat Bahtiyar’ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00’da Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozmuştu.