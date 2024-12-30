Narin Güran davası! Bakan Göktaş açıkladı: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edilecek

30 Aralık 2024 13:21 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:44

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Nevzat Bahtiyar için verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası oldukça tepki çekmişti...

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili başlayan davada karar çıktı. Tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Narin'in cesedini dere kenarına gömen komşu Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davada kararın açıklanmasının hemen ardından Nevzat Bahtiyar için verilen ceza oldukça tepki çekti. Neredeyse tüm Türkiye, Bahtiyar'a verilen cezayı çok az buldu.

NEVZAT BAHTİYAR'A VERİLEN CEZAYA İTİRAZ EDİLECEK

Gelen tepkilerin ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceklerini duyurdu.

"YÜREKLERE SU SERPTİ AMA..."

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak Narin kızımızla ilgili sürece en başından bu yana Diyarbakır İl Müdürlüğü'müz vasıtasıyla sürece dahil olduk. Gerekli tüm çalışmalarda bakanlığımız adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabi ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez. 3 şahsa verilen cezalar hakikaten yüreklere su serpti. Bakanlık olarak hem ilk davaya, hem ikinci davada avukatlarımız savunmalarını etkili şekilde gerçekleştirdi. Tabi Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var 4 yıl 6 ay. Biz de tabi ki mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum"

Son dakika haberinin detayları gelecek...