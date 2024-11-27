Narin'i kim öldürdü? Cinayetin sır perdesi aralanacaktı... Bütün gözler o kayıttaydı, jandarma gönderdi

27 Kasım 2024 13:32 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:42

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası tüm titizliğiyle devam ediyor. Aylardır süren soruşturmada "Narin’i kim, neden öldürdü?" sorusu hala cevap bulamazken, mahkeme kararıyla incelenmek üzere jandarmadan talep edilen askeri üsse ait "Şahin Göz" kamera kayıtlarıyla ilgilin yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesine bağlı Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran​’ın cansız bedeni günler sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklandı.

Narin’i dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ŞAHİN GÖZ'ÜN KAYDI İSTENDİ

Davanın ilk duruşması 7 Kasım’da görüldü. Mahkeme, ailenin talebi üzerine Daran-2 Askeri Üs Bölgesi’nde bulunan ve “Şahin Göz” olarak bilinen kameranın kayıt yapıyorsa kayıtların gönderilmesini, yapmıyorsa kayıt yapmadığına dair gerekçenin açıklanmasını istedi ve bu konuda jandarmaya yazı gönderdi.

HİÇBİR CİHAZA BAĞLI DEĞİLDİ

Habertük'ün aktardıklarına göre; Jandarma teknik personeli tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda; Daran-2 Üs Bölgesi’ndeki 'Keskin Göz' sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı bildirildi. Şahin Göz'ün herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı da belirten raporda; termal kameranın yalnızca anlık görüntü izleme amaçlı kullanıldığı aktarıldı.