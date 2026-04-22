NATO Genel Sekreteri Rutte'den ASELSAN ziyaretinde çarpıcı açıklama: "Türkiye’den öğreneceğimiz çok şey var"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Gölbaşı Teknoloji Üssü Çelik Kubbe Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Rutte, "Türkiye’nin burada yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var. Buna ihtiyacımız var, çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayideki çalışmalarına methiyeler dizdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den ASELSAN ziyaretinde çarpıcı açıklama:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’daki temasları çerçevesinde ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde yer alan Gölbaşı Teknoloji Üssü Çelik Kubbe Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen programa katılım sağladı.

HABERİN ÖZETİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında ASELSAN'ı ziyaret ederek savunma sanayii üretimini hızlandırma ve inovasyonu artırma vurgusu yaptı.
Rutte, Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretim ve yenilikçiliğinin NATO için önemli bir öncelik olduğunu belirtti.
Türkiye'nin savunma sanayiinde bir devrim gerçekleştirdiğini ve ASELSAN'ın bu dönüşümün ön saflarında yer aldığını ifade etti.
Rutte, tehlikeli bir dünyada yaşadığımızı ve güçlü savunmalara ihtiyaç duyduğumuzu vurguladı.
NATO'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Çin'in askeri modernizasyonu ve İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeler gibi tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.
ASELSAN'ın Polonya'ya elektronik harp sistemleri sattığını, Arnavutluk ve Romanya'da faaliyetlere başladığını ve Hırvat Donanması için bir gemi donattığını söyledi.
Genç mühendislerin savunma sanayisinde kariyer yapmasının önemini vurgulayarak, hükümetlerin ve şirketlerin eğitime yatırım yapmasının şart olduğunu dile getirdi.
Programa Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler de katıldı. Beraberindeki heyetle birlikte yerleşkeyi inceleyen Rutte, mühendislerle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyaretinin ana amacının savunma sanayi üretimini hızlandırmak ve inovasyonu artırmak olduğunu belirterek Mark Rutte, Türkiye’deki şirketlerin üretim ve yenilikçiliği birlikte sürdürmesinin NATO için önemli bir öncelik taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye’nin burada yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var. Buna ihtiyacımız var, çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Bu da güvenliğimizi korumak için güçlü savunmalara ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. En iyi kabiliyetlere sahip olmalıyız. En son teknolojileri kullanmalıyız. Bu nedenle en üretici ve en yenilikçi zihinlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden burada olmanızdan ve gençler olarak savunma sanayinde çalışmayı seçmiş olmanızdan büyük mutluluk duyuyorum. Burada yaptığınız her şey Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye gibi çok değerli bir müttefikle birlikte tüm ittifakın güvenliğine de katkı sunuyor"

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ TEHDİTLER BÜYÜK"

Türkiye’nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Rutte, "Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde adeta bir devrim gerçekleştirdi. ASELSAN bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor. Bu nedenle çalışmalarınıza devam edin, daha fazla ve daha hızlı üretin ve inovasyon yapın. Karşı karşıya olduğumuz tehditler büyük. Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e, uzaydan deniz altına, füzelerden ve insansız hava araçlarından gelişmiş siber saldırılara kadar geniş bir tehdit yelpazesiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"TÜRKİYE’Yİ VE TÜM MÜTTEFİKLERİ SAVUNMAK İÇİN GEREKEN HER ZAMAN YAPILACAK"

Devam etmekte olan savaşlara değinen Rutte, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürüyor. Çin’in askeri modernizasyonu ve nükleer kapasite artışı devam ediyor. Son haftalarda NATO, İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla engelledi. NATO bu tür tehditlere karşı hazırdır ve Türkiye’yi ve tüm müttefikleri savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır. Ancak bunu tek başımıza yapamayız" şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN BU ŞİRKETİN YAŞ ORTALAMASI ÇOK ETKİLEYİCİ"

Alaska’dan Ankara’ya kadar üretmeye, inovasyon yapmaya ve karşılıklı alım yapmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "Yakın zamanda ASELSAN’ın Polonya’ya gelişmiş elektronik harp sistemleri sattığını biliyorsunuz. Arnavutluk ve Romanya’da faaliyetlere başladınız. Hırvat Donanması için bir gemiyi donattınız. Bu başarıları mümkün kılan genç mühendislere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Gerçekten bu şirketin yaş ortalaması çok etkileyici. Açıkçası bu beni biraz yaşlı hissettiriyor. Uzun vadede üretimi artırmak istiyorsak daha fazla gencin savunma sanayiinde kariyer yapmayı seçmesi gerekiyor. Daha fazla şirketin bunu yapması ve gençlerin bu kariyer yolunu seçmesi gerekiyor. Bu nedenle hükümetlerin ve şirketlerin eğitime yatırım yapması şart. Sizler, gençlerin ortak güvenliğimize nasıl katkı sunduğunun parlak bir örneğisiniz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş trendi sürecek
Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı
