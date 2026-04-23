NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye 'güvenlik' övgüsü

İstanbul’da düzenlenen NATO Nükleer Politika Sempozyumu’nda konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisindeki büyümesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Rutte, kötüleşen güvenlik ortamına karşı nükleer caydırıcılığın "güvenilir ve etkili" kalması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 02:57

tarafından yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen Nükleer Politika Sempozyumu'nun bu yıl 'da gerçekleştirildiği ve sona erdiği bildirildi.

İSTANBUL'DA NÜKLEER STRATEJİ MESAİSİ

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen söz konusu sempozyuma ittifak genelinden 150'yi aşkın uzmanın katıldığı belirtilen açıklamada, "nükleer politika ve nükleer caydırıcılık" konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

RUTTE: "TÜRKİYE'NİN KATKILARI ÖVGÜYE DEĞER"

Sempozyuma çevrim içi olarak katılan NATO Genel Sekreteri Rutte, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, tüm alanlardaki savunma yatırımları da dahil olmak üzere güvenlik alanına yaptığı önemli katkılardan övgüyle bahsetti.

Rutte ayrıca Türkiye'nin savunma endüstrisinin yeniliklere imza atmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

"NÜKLEER DURUŞUMUZU UYUMLU HALE GETİRMELİYİZ"

Ankara Zirvesi'ne yaklaşılırken NATO'nun nükleer duruşunun kötüleşen güvenlik ortamına nasıl daha fazla uyum sağlaması gerektiği de dahil olmak üzere "kritik" kararların alınması gerekeceğini belirten Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız."

