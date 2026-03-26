NATO'dan Türkiye açıklaması! 'İran'dan gelen 3 füzeyi engelledik'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye açıklaması geldi. Rutte yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlıyor mu?" sorusunu cevapladı.
Rutte açıklamasında "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye yönelen üç füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.