NATO'dan Türkiye açıklaması! 'İran'dan gelen 3 füzeyi engelledik'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri üç ayrı olayda başarıyla engellendiğini belirtti.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 15:44

Rutte yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliğini artırmak için ilave önlemlerin alınıyor mu ya da alınması planlıyor mu?" sorusunu cevapladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rutte, NATO'nun 32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elinden geleni yapacağını belirtti.
Türkiye'ye yönelen üç füzenin düşürüldüğünü ve bunu yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Tüm hasımlarına, güvenliklerini sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacaklarını açıkça gösterdiklerini söyledi.
"TÜRKİYE'YE YÖNELEN 3 FÜZEYİ DÜŞÜRDÜK"

Rutte açıklamasında "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye yönelen üç füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

