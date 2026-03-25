Numan Kurtulmuş'tan İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklama: "3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'ndeki "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi" sonrası katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL, ABD'Yİ BELİRSİZ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten önce Türkiye'nin savaşın çıkmaması için çok gayret sarf ettiğini hatırlattı. İsrail'in bölgede arz-ı mevudu tesis etmek için son adımlarını atmak istediğini aktaran Kurtulmuş, İsrail'in ABD'yi arkadan iterek belirsiz bir savaşın içerisine sürüklediğini kaydetti.

Bu savaşın nerede ne şekilde duracağını Donald Trump'ın da bilmediğini belirten Kurtulmuş, "Öngörülerinde sürekli yanılmak bir davranış farklılığının da ortaya çıktığını gösteriyor. Büyük ihtimalle Trump, diplomasi masasında bu işi konuşarak, daha fazla başını belaya sokmadan işi kurtarmaya, belli bir zamanda da zafer ilan ederek çekilmeyi düşünüyor ama arkasında Netanyahu ve çetesi buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

"3. DÜNYA SAVAŞI'NIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN BİR SALDIRI"

Kurtulmuş, ABD'nin bir takım siyonist lobilerin yönlendirmesiyle bu savaşın içine sokulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın zikzaklarının temel sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. İran'da rejim değişikliğinin öyle çok kolay olmadığını gördüler. İran'ın da bir direnebilme kapasitesi olduğunu müşahede ettiler ve bunun sonucunda da tahmin ediyorum Amerika'nın tavrı belli bir yerde zafer ilan ederek savaşı sonlandırmak ama buna İsrail ne kadar müsaade edecek onu bilemiyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz bu savaş genişlemeden, bölge ülkelerini içine almadan, çok daha büyük bir alana yayılmadan bir an evvel durdurulmalıdır. Bu mesele Amerika-İsrail'in İran'a karşı başlattığı bir savaş olmanın çok ötesinde bir meseledir. Bu mesele bir taraftan bölgesel altüst oluşları ortaya çıkaracağı gibi, çok net söylüyorum 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır. Burada eğer bütün dünya ülkeleri için büyük bir tehlike vardır, kaldı ki savaşın bir müddet daha devam etmesinin dünyada telafi edilemeyecek nice büyük zararlar ortaya çıkaracağı aşikardır"

BRENT PETROL FİYATINDA YAŞANAN ARTIŞ

Petrolün varil fiyatının 120 doların üstüne çıkması ve bunun birkaç ay devam etmesi halinde dünya ekonomilerinin tek tek döküleceğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Muazzam bir hiper enflasyon ortaya çıkacak ve bu İsrail-Amerikan saldırganlığının bedelini 8 milyar insanlık topyekun ödeyeceğiz. Bir an evvel savaşın bitirilmesi, bir an evvel bölgedeki tansiyonun düşürülmesi, ülkelerin egemenliğine herkesin saygı göstermesi lazım. 'Ben istediğim yerde istediğim şeyi yaparım.' Hayır yapamazsınız, böyle bir şey olmaz, insanlığın bir vicdanı var, insafı var. Uluslararası kurumların artık hiçbir itibarının kalmamış olması, Birleşmiş Milletler'in hiçbir fonksiyonu icra edemiyor olması kimsenin iştahını artırmasın. Sonuçta bu saldırganlık bumerang gibi bir şeydir, saldırana bir müddet sonra geri döner"