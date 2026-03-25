Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Numan Kurtulmuş'tan İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklama: "3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır"

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik saldırılara değinen Numan Kurtulmuş, "Bu mesele bir taraftan bölgesel altüst oluşları ortaya çıkaracağı gibi, çok net söylüyorum 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Numan Kurtulmuş'tan İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklama:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 17:39

TBMM Başkanı , Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'ndeki "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi" sonrası katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

", 'Yİ BELİRSİZ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in 'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten önce Türkiye'nin savaşın çıkmaması için çok gayret sarf ettiğini hatırlattı. İsrail'in bölgede arz-ı mevudu tesis etmek için son adımlarını atmak istediğini aktaran Kurtulmuş, İsrail'in ABD'yi arkadan iterek belirsiz bir savaşın içerisine sürüklediğini kaydetti.

Bu savaşın nerede ne şekilde duracağını Donald Trump'ın da bilmediğini belirten Kurtulmuş, "Öngörülerinde sürekli yanılmak bir davranış farklılığının da ortaya çıktığını gösteriyor. Büyük ihtimalle Trump, diplomasi masasında bu işi konuşarak, daha fazla başını belaya sokmadan işi kurtarmaya, belli bir zamanda da zafer ilan ederek çekilmeyi düşünüyor ama arkasında Netanyahu ve çetesi buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklama: "3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır"

"3. DÜNYA SAVAŞI'NIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN BİR SALDIRI"

Kurtulmuş, ABD'nin bir takım siyonist lobilerin yönlendirmesiyle bu savaşın içine sokulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın zikzaklarının temel sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. İran'da rejim değişikliğinin öyle çok kolay olmadığını gördüler. İran'ın da bir direnebilme kapasitesi olduğunu müşahede ettiler ve bunun sonucunda da tahmin ediyorum Amerika'nın tavrı belli bir yerde zafer ilan ederek savaşı sonlandırmak ama buna İsrail ne kadar müsaade edecek onu bilemiyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz bu savaş genişlemeden, bölge ülkelerini içine almadan, çok daha büyük bir alana yayılmadan bir an evvel durdurulmalıdır. Bu mesele Amerika-İsrail'in İran'a karşı başlattığı bir savaş olmanın çok ötesinde bir meseledir. Bu mesele bir taraftan bölgesel altüst oluşları ortaya çıkaracağı gibi, çok net söylüyorum 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır. Burada eğer bütün dünya ülkeleri için büyük bir tehlike vardır, kaldı ki savaşın bir müddet daha devam etmesinin dünyada telafi edilemeyecek nice büyük zararlar ortaya çıkaracağı aşikardır"

Numan Kurtulmuş'tan İran savaşıyla ilgili çarpıcı açıklama: "3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir saldırıdır"

BRENT PETROL FİYATINDA YAŞANAN ARTIŞ

Petrolün varil fiyatının 120 doların üstüne çıkması ve bunun birkaç ay devam etmesi halinde dünya ekonomilerinin tek tek döküleceğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Muazzam bir hiper enflasyon ortaya çıkacak ve bu İsrail-Amerikan saldırganlığının bedelini 8 milyar insanlık topyekun ödeyeceğiz. Bir an evvel savaşın bitirilmesi, bir an evvel bölgedeki tansiyonun düşürülmesi, ülkelerin egemenliğine herkesin saygı göstermesi lazım. 'Ben istediğim yerde istediğim şeyi yaparım.' Hayır yapamazsınız, böyle bir şey olmaz, insanlığın bir vicdanı var, insafı var. Uluslararası kurumların artık hiçbir itibarının kalmamış olması, Birleşmiş Milletler'in hiçbir fonksiyonu icra edemiyor olması kimsenin iştahını artırmasın. Sonuçta bu saldırganlık bumerang gibi bir şeydir, saldırana bir müddet sonra geri döner"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump, İran'a karşı savaşta sadece '2 dakikada' kandırılıyor!
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump 'anlaşma istiyorlar' dedi, Devrim Muhafızları müzakereye kapıyı kapattı!
ABD, İsrail, İran savaşının sona ermesinde Türkiye yardımcı oluyor! Görüşmeler burada olabilir
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#abd
#İsrail
#iran
#numan kurtulmuş
#3. Dünya Savaşı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.