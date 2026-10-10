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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:24

Okul kantinlerinde yeni dönem: Ürünlere skor sistemi geliyor

Çocukların alışveriş yaptığı okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalara beslenme profilini renk ve harflerle gösteren "Beslenme Skoru" sistemi geliyor. Sağlık Bakanlığının onay vermediği ürünler satışa sunulmayacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Okul kantinlerinde yeni dönem: Ürünlere skor sistemi geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:24

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için yeni tarih 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.

Okul kantinlerinde yeni dönem: Ürünlere skor sistemi geliyor

OKUL KANTİNLERİNDEKİ ÜRÜNLERE BESLENME SKORU SİSTEMİ GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ambalajlı ürünlerin satışına yönelik, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yöntem ve kriterlere göre hesaplanan ve gıdanın beslenme profilini renk ve harfler aracılığıyla tüketiciye etiket üzerinde sunan "Beslenme Skoru" sistemi getirildi.

Okul kantinlerinde yeni dönem: Ürünlere skor sistemi geliyor

Bu sistem kapsamında ambalajlarda okul gıdası logosunun yanı sıra "A, "B ve C Beslenme Skoru" ibaresi de yer alacak. Onay verilecek okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, belirlemiş olduğu okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterleri Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Kriterler, her iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak.

Okul gıdası onayı iptal edilen gıdalar ve "A", "B" veya "C" beslenme skoruna sahip olsa dahi Sağlık Bakanlığınca satışı uygun bulunmayan gıdalar, okul kantinlerinde satışa sunulmayacak.

"Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen süre ise 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.

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