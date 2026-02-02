Okullar açıldı, İstanbul'da trafik çilesi başladı! Araçlar güçlükle ilerliyor

Eğitim-öğretim takviminde ikinci dönemin başladı. Haftanın ilk gününe İstanbul yoğun trafikle uyandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 07.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak kaydedildi. Megakentte iş gitmek için yola çıkan milyonlara okul servisleri de eklendi. Araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU-AVRUPA GEÇİŞİ YOĞUN

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk Ünalan ve Çamlıca bağlantısında Finanskent'ten başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi ise çok yoğun. Trafik Ataşehir bağlantısından başlıyor.