Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan İmralı'da görüştü! 43 ay sonra bir ilk

24 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:47

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, dün İmralı'da teör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu. Öcalan ile 43 ay sonra ilk görüşmeyi gerçekleştiren Ömer Öcalan, "Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

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DEM Parti​ milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak amcası Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Ömer Öcalan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dün PKK terör örgütü elebaşı Öcalan ile İmralı'da görüştüklerini açıkladı.

3 Mart 2020 tarihinden bu yana görüşmenin sağlanamadığını ifade eden Öcalan "Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik" dedi.

"KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Ömer Öcalan'ın paylaşımı şöyle:

"Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi.

Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik.

Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz."