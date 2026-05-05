Meteoroloji uyardı, AFAD teyakkuza geçti! Vatandaşlara SMS gönderiliyor: Binlerce personel sahada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 3-4 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına beklentisiyle “sarı uyarı” verilmişti...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji’den alınan verileri anlık olarak ilgili illerle paylaşırken, olası meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmemesi için hazırlık ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında sürdürüldüğünü açıkladı. Çalışmaların tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.
AFAD ayrıca, uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması amacıyla SMS ve anonslarla bilgilendirildiğini duyurdu.
Sarı uyarı verilen illerde toplam 5 bin 126 personel ve 2 bin 49 araçla müdahale çalışmaları yürütüldü. Ülke genelinde 3-4 Mayıs tarihlerinde toplam 864 ihbar alındığı, tüm ihbarlara ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalara AFAD’ın yanı sıra UMKE, 112 Acil Sağlık, Devlet Su İşleri, Karayolları, emniyet, jandarma, belediyeler, özel idareler ve Türk Kızılayı ekipleri katıldı.
Yoğun yağış ve şiddetli fırtınanın neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun mesajı iletildi.
Ulaşıma kapanan karayollarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, etkilenen illerde hasar tespit süreci de başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından bina hasarları incelenirken, defterdarlık ekipleri ekonomik zararları, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ise tarım alanlarındaki kayıpları tespit ediyor. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.