Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 3-4 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına beklentisiyle “sarı uyarı” verilmişti...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji uyardı, AFAD teyakkuza geçti! Vatandaşlara SMS gönderiliyor: Binlerce personel sahada Türkiye genelinde 3-4 Mayıs 2026 tarihlerinde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına beklentisiyle yapılan uyarılar sonucunda AFAD koordinasyonunda çeşitli müdahaleler ve hazırlıklar yapılmış olup, can kaybı ve yaralıların olduğu bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-4 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına beklentisiyle “sarı uyarı” vermiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmemesi için hazırlık ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştır. Uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlar SMS ve anonslarla bilgilendirilmiş ve binlerce personel ile araçla müdahale çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplam 864 ihbar alınmış ve tüm ihbarlara ilgili kurumlar tarafından müdahale edilmiştir. Yoğun yağış ve şiddetli fırtınanın neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştır. Ulaşıma kapanan karayollarında çalışmalar devam ederken, etkilenen illerde hasar tespit süreçleri başlatılmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji’den alınan verileri anlık olarak ilgili illerle paylaşırken, olası meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmemesi için hazırlık ve müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında sürdürüldüğünü açıkladı. Çalışmaların tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLİYOR

AFAD ayrıca, uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması amacıyla SMS ve anonslarla bilgilendirildiğini duyurdu.

BİNLERCE PERSONEL SAHADA

Sarı uyarı verilen illerde toplam 5 bin 126 personel ve 2 bin 49 araçla müdahale çalışmaları yürütüldü. Ülke genelinde 3-4 Mayıs tarihlerinde toplam 864 ihbar alındığı, tüm ihbarlara ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalara AFAD’ın yanı sıra UMKE, 112 Acil Sağlık, Devlet Su İşleri, Karayolları, emniyet, jandarma, belediyeler, özel idareler ve Türk Kızılayı ekipleri katıldı.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Yoğun yağış ve şiddetli fırtınanın neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun mesajı iletildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulaşıma kapanan karayollarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, etkilenen illerde hasar tespit süreci de başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından bina hasarları incelenirken, defterdarlık ekipleri ekonomik zararları, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ise tarım alanlarındaki kayıpları tespit ediyor. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

