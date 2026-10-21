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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:54

Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

İstanbul'da beklenen sağanak yağış için AKOM, Meteoroloji ve uzman isimlerden açıklama geldi. Yapılan değerlendirmelerde, sağanak yağışın cuma günü Trakya üzerinden İstanbul'a geleceği bildirildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, 'Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil.' dedi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:54

, ve uzman isimlerden için uyarı geldi. Yapılan değerlendirmelerde; sağanak yağışın cuma günü İstanbul'da etkisini göstereceği bildirildi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. İstanbul'un dışında Güney Ege ve Akdeniz'i de uyardı. Sel ve baskın riskine dikkat çeken Şen, pastırma yazı için de tarih verdi. 

HABERİN ÖZETİ

Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji, AKOM ve uzman isimler tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı; ayrıca Güney Ege ve Akdeniz için de sel ve baskın riskine dikkat çekildi.
İstanbul'da sağanak yağışın cuma günü etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un yanı sıra Güney Ege ve Akdeniz için de uyarıda bulundu.
AKOM, İstanbul'da aralıklarla yerel hafif yağış geçişleri yaşanacağını ve sıcaklıkların cumartesi günü 20 derecenin altına düşeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma ve cumartesi günleri İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Orhan Şen, pastırma sıcaklarının kasım ayının ikinci haftasında görülme ihtimali olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

"CUMA AKŞAMINA DİKKAT EDELİM"

İstanbul'da beklenen yağışın cuma günü başlayacağını belirten Şen, sağanağın yalnızca bir gece etkili olacağını belirtti. Uzman isim Trakya'dan yola çıkan yağış sisteminin hafif olmayacağını ama şiddetli seviyede de olmayacağını söyledi. Şen açıklamasında "Cuma akşamına İstanbul'da dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

AKOM SAĞANAK UYARISI YAPTI 

AKOM ise İstanbul için peş peşe uyarı verdi. Yapılan açıklamada İstanbul'da aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Açıklamada sıcaklıkların cumartesi günü 20 dereceye kadar düşeceği bildirilirken, sağanak yağışın cuma günü artacağı belirtildi. 

Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Hafta boyunca (bugün hariç) havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20°C'lerin altına gerileyeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ UYARDI: CUMA GÜNÜNE DİKKAT 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise cuma ve cumartesi günü için sağanak yağış beklendiği bildirildi. İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın 2 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Öte yandan Orhan Şen, Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'u "Buralara dikkat edelim" diyerek uyardı. Şen, önümüzdeki hafta Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli, yer yer aşırı yağışların beklendiğini, bazı bölgelerde su baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Orhan Şen, İstanbul'u gün vererek uyardı: Meteoroloji ve AKOM sağanak alarmı verdi

PATIRMA YAZI NE ZAMAN?

Orhan Şen, açıklamasında pastırma sıcaklarının ne zaman görülebileceğine de açıkladı. Bu yıl pastırma sıcaklarının kasım ayının ikinci haftasında görülme ihtimali bulunduğunu belirten Şen, gündüz sıcaklıklarının henüz çok yüksek olmamasının bu tahminde etkili olduğunu dile getirdi.

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#İstanbul
#meteoroloji
#Akom
#orhan şen
#Güney Ege
#Gündem
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