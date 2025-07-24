Orman şehitlerini son gören ekip lideri o anları anlattı! Yürek yakan detaylar

Türkiye, doğal veya doğal olmayan sebepler çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarıyla savaşıyor.

Ormanları savunma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türkiye, Eskişehir'den gelen acı haberle sarsıldı.

10 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Yangına müdahale eden 10 personel alevlerin içinde kalarak hayatını kaybetti...

Müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü yürekleri sızlattı.

Aynı yangında 8 personelin ise yaralandığı ve yaralılarından birinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

ALEVLERDEN SON ANDA KAÇTILAR

Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

"GİDELİM DEDİK, MÜDAHALE EDİYORLARDI"

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.

"MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında süren yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.