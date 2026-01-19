Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı! Fay patlamıyor, kayıyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı deprem açıklaması ile gündem oldu. Marmara'da olması beklenen deprem hakkında değerlendirmede bulunan Bektaş, 'Marmara'nın altındaki ateşe' dikkat çekti. Uzman isim bu sıcaklığın büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı! Fay patlamıyor, kayıyor
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 10:33

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. İstanbul ve Marmara'daki deprem tehlikesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Marmara'daki Cruie sıcaklığına dikkat çekti. Kabuğun yapısı değiştiğini söyleyen Bektaş, bu sıcaklığın depremi kökünden değiştireceğini söyledi.

Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı! Fay patlamıyor, kayıyor

MARMARA'YI ALTINDAKİ ATEŞ KORUYOR

Bektaş yaptığı açıklamada, "Orta Marmara segmenti devasa bir deprem üretmek yerine, beklenen büyük kırılmayı durduran bir "Termal Bariyer" görevi görebilir. Özetle: Marmara’nın "ateşi", korkulan o dev kırılmanın önündeki en büyük engel olabilir. Bu sonuçları öteden beri savunuruz." ifadelerini kullandı.

Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı! Fay patlamıyor, kayıyor

"FAY PATLAMAK YERİNE KAYIYOR"

Sıcaklığın depremi etkilediğini belirten Bektaş, Büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir. Marmara Denizi’ndeki sismik boşluğun altında sıcaklık o kadar yüksek ki (Curie derinliği sığ), fay, enerji biriktirip patlamak yerine sessizce kayıyor" dedi.

Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı! Fay patlamıyor, kayıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bugün İstanbul'da kar devam edecek mi, bekleniyor mu? Gece saatlerinde yağış başladı
İstanbul ve birçok kentte kuvvetli kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi: Günlerce lapa lapa yağacak
AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı kuvvetlenecek: Sıcaklık eksi 3'e kadar düşecek
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.