Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı! Fay patlamıyor, kayıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. İstanbul ve Marmara'daki deprem tehlikesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Marmara'daki Cruie sıcaklığına dikkat çekti. Kabuğun yapısı değiştiğini söyleyen Bektaş, bu sıcaklığın depremi kökünden değiştireceğini söyledi.
Bektaş yaptığı açıklamada, "Orta Marmara segmenti devasa bir deprem üretmek yerine, beklenen büyük kırılmayı durduran bir "Termal Bariyer" görevi görebilir. Özetle: Marmara’nın "ateşi", korkulan o dev kırılmanın önündeki en büyük engel olabilir. Bu sonuçları öteden beri savunuruz." ifadelerini kullandı.
Sıcaklığın depremi etkilediğini belirten Bektaş, Büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir. Marmara Denizi’ndeki sismik boşluğun altında sıcaklık o kadar yüksek ki (Curie derinliği sığ), fay, enerji biriktirip patlamak yerine sessizce kayıyor" dedi.