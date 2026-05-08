Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cape Verde’ye gitmekte olan MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs dünyayı alarma geçirdi. 8 şüpheli vakadan 5’inde hantavirüs tespit edilirken, TGRT Haber'de ekranlara gelen Haberin İçinden programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş çok önemli değerlendirmelerde bulundu. "Maske ve mesafe gerekli olabilir" diyen Erbaş uyarılarını da peş peşe sıraladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Oytun Erbaş'tan kritik hantavirüs açıklaması! 'Hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Sakın evinize sokmayın' Arjantin'den Cape Verde'ye giden bir yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın değerlendirmeleriyle gündeme geldi. MV Hondius isimli gemide tespit edilen hantavirüs vakaları alarm verdi. Prof. Dr. Oytun Erbaş, maske ve mesafe önlemlerinin gerekli olabileceğini belirtti. Erbaş, hamster, kemirgen, tavşan ve kobay gibi hayvanlarla vahşi doğanın temas ettirilmemesi uyarısında bulundu. Türkiye'de henüz kanıtlanmış bir hantavirüs vakası olmadığını ancak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Oytun Erbaş, 2030 yılına kadar hantavirüsün konuşulacağını öngördü.

"VAHŞİ DOĞAYLA TEMAS ETMEYİN"

Yıllardır binlerce fare ile çalıştığını söyleyen Erbaş, "Şimdi buradan panik yapmıyoruz, sakin oluyoruz. Ama hantayla ilgili bir şey söyleyeyim. Normalde bu virüs farelerde bulunuyor, doğasında var; onları öldürmüyor. Ben de yıllardan beri farelerle çalıştım. Bakın, benim elimden 100 bin fare geçti. Biz neler gördük. Biz onun havasını da kokladık. Onlarla burun buruna yaşıyorum hâlâ. Bu nedenle bu ara hamster, kemirgen, tavşan, kobay almayın, eve sokmayın. Özellikle vahşi doğayla temas ettirmeyin; evde bakanlar baksın ama dışarı salmayın bunları. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani evdeki sizin o baktığınız hamster, bizim o kilerdeki fareyle burun buruna gelmesin, kilerde gezinmesin; alır size getirir." dedi.

"2030'A KADAR HANTAYI KONUŞACAĞIZ"

Dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Erbaş, "Maske ve mesafe gerekli olabilir. Şu anda kanıtlanmış bir vaka Türkiye'de yok. Ama İsrail dün basına geçti; evet, İsviçre de geçti. Kuşkular da var. Dikkatli olmak gerekiyor, ne olur ne olmaz. Panik yapmaya gerek yok. Tek şeye bakacağız: Vaka sayısı artıyor mu? Çünkü salgınlarda vaka sayısı nasıl artıyor biliyor musunuz? 1, 3, 9, 18, 30 diye geometrik olarak artıyor. Ama şu hiç hoş bir haber değil; bunu daha çok konuşacaksınız, hazır olun. 2030'a kadar hantayı konuşacaksınız." ifadelerini kullandı.