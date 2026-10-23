İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ‘Paymix’ soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. 23 şüpheliye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konulurken 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Paymix' operasyonunda şok detaylar: Aktif olmayan bahisçileri bile böyle ağa düşürmüşler İstanbul merkezli 'Paymix' soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheliye gözaltı işlemi yapıldı. Operasyonda 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oyuncularının detaylı listelerinin tutulduğu ve farklı kategorilere ayrıldığı belirlendi. Oyunculara yönelik özel bonus ve kampanya teklifleri düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncuları yeniden yatırım yapmaya ve bahis oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

OYUNCULARI KATEGORİZE ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin ayrıntılı listeler tutulduğu belirlendi. Listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının kaydedildiği tespit edildi.

OYUNCULARA ÖZEL KAMPANYALAR DÜZENLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" şeklinde gruplandırıldığı belirlendi. Bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar ile yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri öne sürüldü.

467 BANKA VE KRİPTO PARA HESABINA BLOKE KONULDU

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.