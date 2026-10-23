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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:48

'Paymix' operasyonunda şok detaylar: Aktif olmayan bahisçileri bile böyle ağa düşürmüşler

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "Paymix" operasyonunda, bahis oynayanların "VIP" ve "potansiyel" diyerek gruplandırıldığı ve gruplara yönelik özel kampanyalar hazırlandığı belirlendi. Operasyonda milyonlarca liralık mal varlığına el konulurken yüzlerce hesap donduruldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:48

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, ekiplerince yürütülen ‘Paymix’ soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. 23 şüpheliye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konulurken 467 banka ve hesabına bloke konuldu.

HABERİN ÖZETİ

'Paymix' operasyonunda şok detaylar: Aktif olmayan bahisçileri bile böyle ağa düşürmüşler

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 'Paymix' soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheliye gözaltı işlemi yapıldı.
Operasyonda 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu.
Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oyuncularının detaylı listelerinin tutulduğu ve farklı kategorilere ayrıldığı belirlendi.
Oyunculara yönelik özel bonus ve kampanya teklifleri düzenlendiği tespit edildi.
Şüphelilerin telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncuları yeniden yatırım yapmaya ve bahis oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

OYUNCULARI KATEGORİZE ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin ayrıntılı listeler tutulduğu belirlendi. Listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının kaydedildiği tespit edildi.

OYUNCULARA ÖZEL KAMPANYALAR DÜZENLEMİŞLER 

Soruşturma kapsamında, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" şeklinde gruplandırıldığı belirlendi. Bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar ile yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri öne sürüldü.

467 BANKA VE KRİPTO PARA HESABINA BLOKE KONULDU

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

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ETİKETLER
#Kripto Para
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
#Paymix
#Gündem
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