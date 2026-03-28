Perpa durağında metrobüs yangını!

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.