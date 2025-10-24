Piknik alan ında kan donduran olay! Cansız bedeni öğrenciler buldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Boş derslerini değerlendirmek isteyen bir grup öğrenci piknik yapmak için bölgeye gitti.

Gölet çevresinde vakit geçiren öğrenciler, su yüzeyinde hareketsiz haldeki kadını fark etti.

Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler şahsı kıyıya çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede bir bank üzerinde kadın çantası buldu.

Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.