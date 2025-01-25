PKK'ya yönelik soruşturmada yakalanan avukat Fırat Epözdemir tutuklandı!

25 Ocak 2025 19:38 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 19:44

Terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturmada iki gün önce gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK​ terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Epözdemir'in İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi.

İşlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe yönlendirildi.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısında, şüpheli Epözdemir’in HDK​'nin alt yapılanmasında Bağcılar​ başkanı olarak görev aldığı ve HDK ile PKK’nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi. Sevk yazısında, ayrıca "Diren Cizre" isimli bir WhatsApp grubunun üyesi olduğu belirtildi.

Yazıda, Epözdemir’in Cizre’de terör örgütü lehine çeşitli faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hiyerarşik yapısında bilinçli ve gönüllü bir şekilde yer aldığı bilgisine yer verildi. Şüphelinin örgüt hiyerarşisine uygun hareket ettiği de vurgulandı.

Sevk yazısında, suçun niteliği, delillerin durumu ve yasada belirtilen cezanın üst sınırı göz önüne alınarak, şüphelinin tutuklanması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir hakkında tutuklama kararı verdi.

NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukat Fırat Epözdemir'in, terör örgütünün alt yapılanmalarından biri olan HDK'ye mensup olduğuna dair örgüt arşivinden elde edilen bilgilere ulaşıldı.

2015 yılında "Diren Cizre" isimli bir WhatsApp grubunda bulunduğu ve örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen Epözdemir'in, örgüte ait bez parçasıyla çekilmiş bir fotoğrafının da olduğu belirlendi. Bu gelişmeler doğrultusunda hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na dönüşü sırasında gözaltına alınan Epözdemir'in, ikametgahında ve avukatlık ofisinde arama yapıldı.