01 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:03

Münevver Karabulut’u canice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildi. Karardan 5 gün sonra polis ekipleri Garipoğlu'nun mezarında incelemeler yaptı.

Münevver Karabulut'un babası 'mezar' kararı sonrası ilk kez konuştu: İçimde büyük bir şüphe vardı

Münevver Karabulut'un babası 'mezar' kararı sonrası ilk kez konuştu: İçimde büyük bir şüphe vardı

Münevver Karabulut’u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hislerle katleden Cem Garipoğlu​ 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar​ etmişti. Münevver Karabulut​'un ailesi ölen kişinin Garipoğlu olmadığını iddia ederek mezarının açılmasını talep etti. Ailenin yaptığı fethi kabir talebi geçtiğimiz günlerde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

POLİS EKİPLERİ MEZARDA İNCELEMELER YAPIYOR

Alınan karardan 5 gün sonra polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarında incelemeler yaptığı görüldü. Yapılacak olan incelemenin ardından Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak.

"MUAMMA SON BULACAK"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir” ifadelerini kullandı.