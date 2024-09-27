Cem Garipoğlu olayında yeni gelişme! Mezarının açılacağı tarih belli oldu

27 Eylül 2024 22:34 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 22:52

Münevver Karabulut'u 2009 yılında öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Hayatta olup olmadığı üzerine tartışmaların yükseldiği Garipoğlu'nun Silivri Cezaevi​'ndeki koğuşunda intihar​ ettiği biliniyordu.

Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı

Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı

Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

3 Mart 2009'da canice öldürülen Münevver Karabulut​'un katili Cem Garipoğlu​, 2014'te Silivri Cezaevi​'ndeki koğuşunda intihar​ ederek hayatına son vermişti. Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheleri bulunan Karabulut ailesi, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu​ olmadığını iddia etmiş ve fethi kabir talebinde bulunmuştu. Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih de belli oldu.

Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan avukat Epözdemir'in DNA örnekleri 3 Ekim 2024 Perşembe günü gerçekleşecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur" diye konuştu.