'Prenses cilt bakımı' hüsranla bitti: Yüzü yandı, güzellik merkezinden dalga geçer gibi cevap aldı

Adana'da bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu. Sargılı annesini gören iki yaşındaki çocuk korkuyla kaçmak isterken balkondan düşüp yaralandı. İşletmeyi şikayet eden kadın, merkezde uzman olmayan kişilerin çalıştırıldığını belirterek tüm mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 12:09

Adana'da "prenses cilt bakımı" yaptırmak için güzellik merkezine başvuran kadının yüzünde ciddi yanıklar meydana geldi. Annesinin sargılı halinden korkarak kaçan küçük çocuk ise balkondan düşerek yaralandı.

Adana'da bir kadının güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdıktan sonra yüzünde ciddi yanıklar oluştu.
Kadın, güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' işlemi sonrası yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia etti.
Yüzündeki yanıklar nedeniyle hastaneye giden kadına 2. derece yanık teşhisi konuldu.
Kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu.
Güzellik merkezi, kadına 7 bin TL'lik paket ücretini iade etmeyi teklif etti.
Kadın, cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını öne sürdü.
Kadının 2 yaşındaki oğlu, annesindeki yanıkları görünce korkarak balkondan düştü.
Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Saide G. (40), geçtiğimiz cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdı. İddiaya göre bakım sonrası yüzünde yanıklar oluşan kadın evine gönderildi. Evine giden Saide G., yüzündeki ağrılara dayanamayarak gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

MERKEZİN SAHİBİNDEN DALGA GEÇER GİBİ CEVAP

Hastaneye gider gitmez Saide G.'ye, 2. derece yanık teşhisi konuldu. Raporlarla birlikte karakola giden kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu.

Bu sırada güzellik merkezi, Saide G.'ye ulaşarak, "Doktor raporunu gönderin, avukatımıza soralım 7 bin TL'lik paketinizin ücretini iade edelim" dedi.

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Saide G., "Prenses cilt bakımı yaptırmaya gittim. Bu gittiğim 3. seanstı ancak ilk 2 seansı saymadılar. Her gitmemde hafif hafif yüzüm yanıyordu ama bu şekilde olmuyordu. Cuma günü seanstan çıktım, eve geldim aynaya baktım ve yüzümde büyük büyük yanıklar olmuş. Güzellik merkezinin sahibi bana ulaşsın diye yazışmalarımız var, aradım ama bana 'geçmiş olsun' diyerek dalga geçerek telefonu kapattılar, hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Dün karakola gidip şikayetçi olunca güzellik merkezi sahibi öyle bana ulaştı, 'raporları atın, avukatıma danışayım ondan sonra ödemeyi yapayım' diyerek beni geçiştirdi" ifadelerini kullandı.

UZMAN OLMAYAN PERSONEL İDDİASI

Kendisine cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., "Normalde orası bir güzellik merkezi, lazer çalışanı giremez, uzmanın girmesi lazım. Ama lazere giren bayanlar cilt bakımına da giriyor. Güzelleşmek uğruna gittim ama bu şekilde yüzüm yanık bir şekilde geri eve döndüm. Ben şu an mağdurum, bu mağduriyetimin maddi ve manevi her şekilde giderilmesini istiyorum" dedi.

2 yaşındaki evladının kendisini görünce korktuğunu anlatan kadın, şunları söyledi:

"2 yaşında ufak bir oğlum var, dün beni gördü ve 'öcü' diyerek kaçtı, balkondan düştü. Çocuğum benim yanıma yaklaşmıyor. Ufak çocuğum benden korkuyor, kaçıyor. Güzellik merkezine giden kişiler mutlaka kaliteli bir yere gitsinler, güvenilir bir yere gitsinler. Evde bir de ufak bebekleri varsa sonrasında çok sıkıntı yaşanıyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den 'PTT'nin siber saldırıya uğradığı' iddialarına açıklama
AKOM, İstanbul için alarm verdi! Hava buz kesecek: Planı olanlar dikkat

ETİKETLER
#Gündem
