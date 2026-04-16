Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okul şiddetinin önlenmesi konusunu değerlendirdi. Okullarda yaşanan şiddetin tamamen ortadan kaldırılamasa da büyük ölçüde önlenebilir olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tarhan, “Bir genç ‘kimse beni anlamıyor’ diyorsa bu bir alarmdır” diyerek erken farkındalığın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan hem aileleri hem eğitmenleri uyardı: Saldırganların yüzde 70–80'i önceden sinyal veriyor!

HABERİN ÖZETİ Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan hem aileleri hem eğitmenleri uyardı: Saldırganların yüzde 70–80’i önceden sinyal veriyor! Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okul şiddetinin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirterek, erken farkındalığın ve üç aşamalı önleme yaklaşımlarının önemine dikkat çekti. Okul şiddetinin ani patlama değil, önceden gelişen bir süreç olduğu ve saldırganların yüzde 70-80'inin önceden sinyal verdiği belirtilmiştir. ABD'deki okul silah olaylarının Mindfulness ve SEL eğitimleriyle azaldığı, ancak hala 25 yıl öncesinin iki katından fazla olduğu ifade edilmiştir. Okul şiddetini önlemede; tüm öğrencilere yönelik sosyal-duygusal öğrenme (birinci önleme), riskli öğrencilere yönelik erken müdahale (ikinci önleme) ve yüksek risk durumlarında kriz müdahalesi (üçüncü önleme) olmak üzere üç aşamalı bir yaklaşım gerektiği belirtilmiştir. Bir öğrencinin hayatında en az bir güvenilir yetişkinin bulunmasının şiddet riskini önemli ölçüde düşürdüğü vurgulanmıştır. Temel psikolojik ihtiyaçların (aidiyet, değerlilik, anlam, duygu ifade edebilme) karşılanmaması, şiddetin temel nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. Aşırı dijitalleşmenin ve dijital yaşamın da önleme çalışmalarına dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

“SALDIRGANLARIN YÜZDE 70–80’İ ÖNCEDEN SİNYAL VERİR”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okul şiddetinin tamamen ortadan kaldırılamasa da büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, “Okul şiddeti sıfırlanamaz ama büyük ölçüde önlenebilir. Çünkü okul şiddeti ‘ani patlama’ değil, önceden gelişen bir süreçtir bu yüzden erken fark edilirse önlenebilir. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor: Saldırganların yüzde 70–80’i önceden sinyal verir. Çoğunda: sosyal geri çekilme, tehdit dili,yoğun öfke ve planlama davranışı vardır şiddet görünmez değil, erken evrede fark edilebilir. Sadece güvenlik önlemleri (metal dedektör vs.), sadece disiplin cezaları veya sadece kamera sistemi sonucu azaltabilir ama nedeni çözmediği için geçici olur.” dedi.

ABD’DE ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

ABD’deki verileri örnek gösteren Prof. Dr. Tarhan, “2013–2023 arasında bin 468 okul silah olayı (önceki on yıla göre yüzde 324 artış) olur. Bunun üzerine hızlı bir şekilde okullarda Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ile empati, anlam, amaç paylaşımcılık, minnettarlık, dürtü kontrolü modülleri ile psikolojik sağlamlık çalışmalar başladı. Okullarda SEL (Sosyal ve Duygusal Beceri eğitimleri) verildi. 2024 yılında yaklaşık 336 okul silah olayı raporlanmış iken 2025 okul yılında bu sayı 254’e düştü (yaklaşık yüzde 22 azalma). Buna rağmen, bu düzey, 25 yıl öncesinin 2 katından fazladır.” diye konuştu.

HER ÖĞRENCİ İÇİN: BİRİNCİL ÖNLEME

Okul şiddetini önlemede üç aşamalı bir yaklaşım gerektiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, birincil önlemenin tüm öğrencilere yönelik olduğunu ve okul iklimini dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Bu kapsamda sosyal-duygusal öğrenme (SEL), empati eğitimi, zorbalık karşıtı programlar ve duygu düzenleme becerilerinin kazandırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tarhan, Üsküdar Üniversitesi tarafından 5 yıllık çalışmayla hazırlanan “Mutluluk Bilimi ve Değerler” isimli yardımcı ders kitabının da rehberlik programlarında kullanılabileceğini belirtti.

RİSKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN: İKİNCİL ÖNLEME

İkincil önlemenin riskli öğrencileri hedef aldığını dile getiren Prof. Dr. Tarhan, erken müdahalenin kritik olduğunu vurguladı. “Bu çocuk neden sessizleşti, neden görünmez oldu ya da neden alışılmışın dışında davranmaya başladı?” sorularının sorulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, yalnız öğrencilerin tespit edilmesi, depresyon belirtilerinin izlenmesi ve okul psikolojik danışmanlığının etkin kullanılması gerektiğini söyledi.

YÜKSEK RİSK DURUMLARINDA KRİZ MÜDAHALESİ: ÜÇÜNCÜL ÖNLEME

Üçüncül önlemenin ise yüksek risk durumlarında kriz müdahalesini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Tarhan, tehdit değerlendirme ekiplerinin kurulması, aile-okul-uzman iş birliğinin sağlanması ve gerektiğinde güvenlik önlemlerinin devreye alınmasının önemine dikkat çekti.

GÜVENİLİR YETİŞKİN ŞİDDET RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmaların en net bulgularından birinin, bir öğrencinin hayatında en az bir güvenilir yetişkinin bulunmasının şiddet riskini dramatik biçimde düşürdüğü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tarhan, “Öğretmen, rehberlik uzmanı, ebeveyn ya da akran mentörü ile güvenli ilişki kuran çocuk hayatı güvenilir bulur ve şiddete başvurmaz.” dedi.

“KİMSE BENİ ANLAMIYOR DİYORSA DİKKAT”

“Bir genç ‘kimse beni anlamıyor’ diyorsa dikkat!” uyarısında bulunan Prof. Dr. Tarhan, okul şiddetinin çoğunlukla temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmamasıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

Bu ihtiyaçları aidiyet (bağlanma ve ait olma), değerlilik (önemli hissetme), anlam (hayat yaşamaya değer dedirten amaçlar) ve duyguları ifade edebilme olarak sıralayan Prof. Dr. Tarhan, bu alanlarda eksiklik yaşandığında yalnızlık, öfke ve umutsuzluğun ortaya çıktığını belirtti.

ÖNLEMLER SADECE OKUL İÇİNDE DEĞİL, DİJİTAL YAŞAMI DA KAPSAMALI

Aşırı dijitalleşmenin de önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, yoğun ekran maruziyetinin sosyal izolasyona ve yüzeysel ilişkilere yol açtığını, mafya lideri gibi bazı rol modellerin şiddeti estetikleştirdiğini ifade etti ve “Bu nedenle modern önleme çalışmaları sadece okul içinde değil, dijital yaşamı da kapsamalı.” diye sözlerini tamamladı.