Q Yatırım Bankası'na tefecilik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında yürütülen incelemede yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

TEFECİLİK BENZERİ FAALİYETLER

Belirlenen oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen bankanın, bankacılık mevzuatına aykırı biçimde yüksek faiz ve komisyon uygulayıp tefecilik benzeri faaliyet yürüttüğü, ayrıca kredi kullanan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep ettiği belirlendi.

4 ŞİRKET YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında finans kuruluşuna eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda yönetici konumundaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, ifade işlemlerine başlandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.