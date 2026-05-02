SON DAKİKA!
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Binlerce kişiden DNA örneği toplanıyor

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan kritik gelişmelerin ardından faili meçhul dosyalar raflardan inmeye devam ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü yeniden mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 500 kişiden DNA örneği toplanıyor.

Tunceli'de 2020 yılında üniversite okuduğu sırada ortadan kaybolan ve sırra kadem basan Gülistan Doku'ya ne olduğu 6 yıl sonra yeniden araştırılmaya başlandı. 6 yıl sonra başlatılan soruşturmada çok önemli deliller elde edilirken, faili meçhul olaylarda raflardan teker teker indirilmeye başlandı. Bu dosyaların başında ise Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş geliyor. Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir adım atıldı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeniden başlayan soruşturma kapsamında, 2024 yılında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada da binlerce kişiden DNA örneği alınması kararlaştırıldı.
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneği ile karşılaştırma yapmak üzere 425 kişinin DNA profili incelendi.
Bu kapsamda, Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2 bin 500 kişiden DNA örneği alınmasına karar verildi.
Rojin Kabaiş'in daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilen ancak tam erişim sağlanamayan telefonu için özel bir ekip kuruldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı.
BİNLERCE KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINIYOR

Şimdiye kadar, Rojin'e temas etmiş olabilecek 425 kişiden alınan DNA profilleri incelendi. Örnekler, genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneğiyle karşılaştırılıyor. Bu kapsamda Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde; toplam 2 bin 500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi.

"ROJİN'İN DOSYASI DA AÇIĞA ÇIKACAK"

Soruşturmadaki yeni gelişmeyi değerlendiren Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Gülistan Doku'nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut ediyoruz ki Rojin'in de dosyasının açığa çıkacak.

TELEFONU İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Rojin Kabaiş'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmiş, ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz
Altında sert dalgalanma! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 2 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Nüfus Genelgesi yayınlandı: Milli Aile Haftası kutlanacak
Dolar ve Euro ne kadar? İşte 2 Mayıs 2026 güncel döviz kurları
