Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Binlerce kişiden DNA örneği toplanıyor

Tunceli'de 2020 yılında üniversite okuduğu sırada ortadan kaybolan ve sırra kadem basan Gülistan Doku'ya ne olduğu 6 yıl sonra yeniden araştırılmaya başlandı. 6 yıl sonra başlatılan soruşturmada çok önemli deliller elde edilirken, faili meçhul olaylarda raflardan teker teker indirilmeye başlandı. Bu dosyaların başında ise Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş geliyor. Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir adım atıldı.
Şimdiye kadar, Rojin'e temas etmiş olabilecek 425 kişiden alınan DNA profilleri incelendi. Örnekler, genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneğiyle karşılaştırılıyor. Bu kapsamda Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde; toplam 2 bin 500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi.
Soruşturmadaki yeni gelişmeyi değerlendiren Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Gülistan Doku'nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut ediyoruz ki Rojin'in de dosyasının açığa çıkacak.
Rojin Kabaiş'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmiş, ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı.