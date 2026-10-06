Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:48

Rüşvet soruşturmasında şok detaylar! Tahliye kararı verdi, milyonluk arsaları aldı

Son dakika haberi: İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rüşvet soruşturmasında şok detaylar! Tahliye kararı verdi, milyonluk arsaları aldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:48

İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla tarafından yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki yeni detaylar ortaya çıktı.

Eski hâkim B.K.’nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan’ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Savcı Bayram Gülhan’ın da bulunduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

Rüşvet soruşturmasında şok detaylar! Tahliye kararı verdi, milyonluk arsaları aldı

MASAK RAPORLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Gülhan’ın, devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve raporlarını dikkate almayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

Rüşvet soruşturmasında şok detaylar! Tahliye kararı verdi, milyonluk arsaları aldı

TAHLİYEYİ VERDİ, TARLALARI ALDI

Gülhan’ın tahliyelerin ardından Çatalca’da, resmi tapu bedeli 450 bin lira gösterilen ancak gerçek değerinin 2,5 milyon lira olduğu belirtilen iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (), Gülhan’ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta indirim geldi: İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar
İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı: Yaralılar var
Daltonlar suç örgütüne operasyon: 12'si çocuk 33 kişi hakkında gözaltı kararı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#MASAK
#hsk
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Bayram Gülhan
#Lütfi Türkkan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.