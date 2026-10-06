Rüşvet soruşturmasında şok detaylar! Tahliye kararı verdi, milyonluk arsaları aldı

İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki yeni detaylar ortaya çıktı.

Eski hâkim B.K.’nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan’ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Savcı Bayram Gülhan’ın da bulunduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

MASAK RAPORLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Gülhan’ın, devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını dikkate almayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

TAHLİYEYİ VERDİ, TARLALARI ALDI

Gülhan’ın tahliyelerin ardından Çatalca’da, resmi tapu bedeli 450 bin lira gösterilen ancak gerçek değerinin 2,5 milyon lira olduğu belirtilen iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gülhan’ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.