Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem


 Özge Sönmez

Sağanak yağış bir anda bastıracak! Uzman isim gün vererek uyardı

Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna kadar ülkenin tamamında sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Yağışların yarından itibaren başlayacağını söyleyen Çelik, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 16:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir yurt genelinde etkisini arttıran yağışlar için tarih veren uzman isim, hafta sonuna kadar sağanakların devam edeceğini belirtti. Çelik, "Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğini ifade eden Çelik, "Hafta sonuna kadar ülkenin tamamında yağışlar bekliyoruz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Sağanak yağış bir anda bastıracak! Uzman isim gün vererek uyardı

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna kadar ülke genelinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını ve özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli sağanaklar beklendiğini bildirdi.
Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girilecek ve hafta sonuna kadar aralıklarla yağışlar devam edecek.
Çarşamba günü Batı bölgelerde, özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli görülecek.
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ülkenin tamamında, Pazar günü ise en batı bölgelerde yağış beklentisi var.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer birkaç derece üzerine çıkması bekleniyor, önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Rakımı 1500-1600 metre üzerindeki yerlerde, özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Vatandaşlar, özellikle Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de ani sel ve su baskını riskine karşı uyarıldı.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Sağanak yağış bir anda bastıracak! Uzman isim gün vererek uyardı

ÜLKE GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğine değinen Çelik, "Bununla birlikte bu sistemle birlikte çarşamba günü için batı bölgelerde yağış var. Bu yağışlar özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde görülecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için ülkenin tamamında yağış var. Pazar günü de sadece en batı bölgelerde artık yağış azalıyor. Bu yüzden önümüzdeki 5 gün boyunca diyebilirim çarşamba günü batı bölgelerde ama Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için ülkenin tamamında aralıklarla yağış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TarihBölgeYoğunlukYağış TürüSıcaklıkUyarı
ÇarşambaÜlke GeneliBekleniyorSağanakMevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece ÜzeriAni Sel ve Su Baskını (Ege ve Batı Akdeniz'de)
ÇarşambaBatı Bölgeler (Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz)Kuvvetli ve Yer Yer Çok KuvvetliYağmur, Sağanak Ani Sel ve Su Baskını İhtimali
PerşembeÜlke GeneliBekleniyorSağanakMevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
PerşembeBatı ve Güney Bölgelerin Hemen Hemen TamamıYer Yer KuvvetliYağmur, Sağanak Kuvvetli Yağışlar (Marmara'nın Doğusu, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de)
CumaÜlke GeneliBekleniyorSağanakMevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
CumaBatı ve Güney Bölgelerin Hemen Hemen TamamıYer Yer KuvvetliYağmur, Sağanak Kuvvetli Yağışlar (Marmara'nın Doğusu, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de)
CumartesiÜlke GeneliBekleniyorSağanakMevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
PazarEn Batı BölgelerAzalıyorYağmur, SağanakMevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
Tüm Öncü Günler (Çarşamba-Cumartesi)1500-1600 Metre Üzeri Rakımlar (Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu)GörülebilirKarla Karışık Yağmur, Kar
Üç Büyükşehir (Ankara, İstanbul, İzmir)Önümüzdeki 3 Gün (Çarşamba, Perşembe, Cuma)BekleniyorSağanakAnkara ve İstanbul: 16-17°C, İzmir: 17-19°Cİzmir'de Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.


Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkların artacağını ifade eden Çelik, sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer birkaç derece üzerine çıkacağını ifade etti. Sıcaklarda önemli bir değişiklik beklemediklerini belirtti.

"YAĞMUR VE KAR YAĞIŞLARINI GÖRECEĞİZ"

Yağışlı sistemin özellikle batı ve güney bölgelerde etkili olacağını ifade eden Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Çarşamba günü için özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar göreceğiz. Perşembe ve Cuma günü ise yine batı ve güney bölgelerimizin hemen hemen tamamında yer yer kuvvetli yağışlar göreceğiz. Ülkenin tamamında yağışlar göreceğiz dedik. Bu yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak yağış şeklinde ancak rakım özellikle 1500-1600 metrenin üzerinde olan yerlerde yine karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülebilir. Yani genellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde rakım yüksek olan yerlerde bir de Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarını göreceğiz."

Sağanak yağış bir anda bastıracak! Uzman isim gün vererek uyardı

Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyaran Çelik, özellikle Çarşamba günü için Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde ani sel ve su baskını ihtimali olduğunu, Perşembe ve Cuma günü ise Marmara'nın doğusu Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.

Sağanak yağış bir anda bastıracak! Uzman isim gün vererek uyardı

"ÜÇ BÜYÜKŞEHRİMİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLİYORUZ"

Üç Büyükşehir için beklenen hava durumuna ilişkin konuşan Çelik, "Önümüzdeki 3 gün yani Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü için sağanak yağışı bekliyoruz. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 16-17 derece civarında seriliyor. İzmir'de ise 17-19 derece bandında serilecek. İzmir'de özellikle Çarşamba ve Perşembe günü için gerçekleşecek sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

ETİKETLER
#hava durumu
#sıcaklık
#meteoroloji
#Yağış Tahmini
#Sel Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.