Sağanak yağış bir anda bastıracak! Uzman isim gün vererek uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir yurt genelinde etkisini arttıran yağışlar için tarih veren uzman isim, hafta sonuna kadar sağanakların devam edeceğini belirtti. Çelik, "Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğini ifade eden Çelik, "Hafta sonuna kadar ülkenin tamamında yağışlar bekliyoruz" dedi.
Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğine değinen Çelik, "Bununla birlikte bu sistemle birlikte çarşamba günü için batı bölgelerde yağış var. Bu yağışlar özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde görülecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için ülkenin tamamında yağış var. Pazar günü de sadece en batı bölgelerde artık yağış azalıyor. Bu yüzden önümüzdeki 5 gün boyunca diyebilirim çarşamba günü batı bölgelerde ama Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için ülkenin tamamında aralıklarla yağış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
|Tarih
|Bölge
|Yoğunluk
|Yağış Türü
|Sıcaklık
|Uyarı
|Çarşamba
|Ülke Geneli
|Bekleniyor
|Sağanak
|Mevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
|Ani Sel ve Su Baskını (Ege ve Batı Akdeniz'de)
|Çarşamba
|Batı Bölgeler (Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz)
|Kuvvetli ve Yer Yer Çok Kuvvetli
|Yağmur, Sağanak
|Ani Sel ve Su Baskını İhtimali
|Perşembe
|Ülke Geneli
|Bekleniyor
|Sağanak
|Mevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
|Perşembe
|Batı ve Güney Bölgelerin Hemen Hemen Tamamı
|Yer Yer Kuvvetli
|Yağmur, Sağanak
|Kuvvetli Yağışlar (Marmara'nın Doğusu, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de)
|Cuma
|Ülke Geneli
|Bekleniyor
|Sağanak
|Mevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
|Cuma
|Batı ve Güney Bölgelerin Hemen Hemen Tamamı
|Yer Yer Kuvvetli
|Yağmur, Sağanak
|Kuvvetli Yağışlar (Marmara'nın Doğusu, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de)
|Cumartesi
|Ülke Geneli
|Bekleniyor
|Sağanak
|Mevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
|Pazar
|En Batı Bölgeler
|Azalıyor
|Yağmur, Sağanak
|Mevsim Normalleri Civarı/Birkaç Derece Üzeri
|Tüm Öncü Günler (Çarşamba-Cumartesi)
|1500-1600 Metre Üzeri Rakımlar (Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu)
|Görülebilir
|Karla Karışık Yağmur, Kar
|Üç Büyükşehir (Ankara, İstanbul, İzmir)
|Önümüzdeki 3 Gün (Çarşamba, Perşembe, Cuma)
|Bekleniyor
|Sağanak
|Ankara ve İstanbul: 16-17°C, İzmir: 17-19°C
|İzmir'de Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkların artacağını ifade eden Çelik, sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer birkaç derece üzerine çıkacağını ifade etti. Sıcaklarda önemli bir değişiklik beklemediklerini belirtti.
Yağışlı sistemin özellikle batı ve güney bölgelerde etkili olacağını ifade eden Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Çarşamba günü için özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar göreceğiz. Perşembe ve Cuma günü ise yine batı ve güney bölgelerimizin hemen hemen tamamında yer yer kuvvetli yağışlar göreceğiz. Ülkenin tamamında yağışlar göreceğiz dedik. Bu yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak yağış şeklinde ancak rakım özellikle 1500-1600 metrenin üzerinde olan yerlerde yine karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülebilir. Yani genellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde rakım yüksek olan yerlerde bir de Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarını göreceğiz."
Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyaran Çelik, özellikle Çarşamba günü için Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde ani sel ve su baskını ihtimali olduğunu, Perşembe ve Cuma günü ise Marmara'nın doğusu Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.
Üç Büyükşehir için beklenen hava durumuna ilişkin konuşan Çelik, "Önümüzdeki 3 gün yani Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü için sağanak yağışı bekliyoruz. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 16-17 derece civarında seriliyor. İzmir'de ise 17-19 derece bandında serilecek. İzmir'de özellikle Çarşamba ve Perşembe günü için gerçekleşecek sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.