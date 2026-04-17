Şanlıurfa'da bir okulda öğretmene saldırı iddiası! Valilik'ten jet açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberlere üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.