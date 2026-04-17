Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şanlıurfa'da bir okulda öğretmene saldırı iddiası! Valilik'ten jet açıklama

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı iddiasına ilişkin valilikten bir açıklama geldi.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 14:37

Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da bir okulda öğretmene saldırı iddiası! Valilik'ten jet açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Siverek'teki bir ortaokula gelen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin okul polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Siverek'teki Dumlupınar Ortaokulu'na gelen bir kişi öğrenci velisi olduğunu beyan etmiştir.
Kişinin şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirilmiştir.
Valilik, bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı yönündeki haberlere açıklama yapma ihtiyacı duymuştur.
ÖĞRETMENE SALDIRDI İDDİASI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada;

"Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberlere üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

