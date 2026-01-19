Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Viranşehir karayolunda gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk ve gizli buzlanma, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Bir tır ile iki otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, karayolu bir süre trafiğe kapandı.

KORKUNÇ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.