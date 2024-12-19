SDG ile ateşkes iddiası! MSB'den çok net açıklama

19 Aralık 2024 11:58 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:06

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki son duruma ilişkin bir açıklama yayımladı. TSK’nın Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimaline ilişkin sorulan soruya kaynaklar, "Suriye Milli Ordusu’nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz” ifadeleriyle cevap verdi. ABD Dışişleri Sözcüsü’nün “Türkiye ile SDG arasında ateşkeste uzlaşıldı" iddiasına ise MSB kaynakları, Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmenin söz konusu olmadığını belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama geldi. Türkiye​'nin dün olduğu gibi bugün de Suriye​ halkının yanında olduğunu belirten MSB kaynakları, "Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. İsrail'in Suriye'deki işgal girişimine tepki gösteren MSB, "İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi, bölgesel istikrarın sağlanması şarttır" açıklamasında bulundu.

SDG İLE ATEŞKES​ İDDİASI

ABD Dışişleri Sözcüsü’nün Türkiye ile PKK/YPG/SDG arasında ateşkeste uzlaşıldığına dair açıklamalarına değinen MSB kaynakları, Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmenin söz konusu olmadığının altı çizildi.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Rusların Suriye’deki varlığıyla ilgili de şuan için bir belirsizlik olduğunu aktaran MSB kaynakları, "Libya’ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya’ya intikal ettiklerini zaman gösterecek" dedi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

TSK’nın Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimaline ilişkin soruya ise MSB kaynakları, "Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu’nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG​ tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

ABD’nin Suriye’de DEAŞ’ı gerekçe gösterek PKK/YPG'ye olan desteğine ilişkin ise MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

“Biz uzun yıllardır ABD’ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şuana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sn. Bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye’de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz"