Şehidimizin annesi acı habere dayanamadı! Hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in acı haberi baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.

ŞEHİDİMİZİN ANNESİ FENALAŞTI

Muhsin Aydemir'in baba evinde Kuranı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir, rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit polis müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.