26°
İzmir karakol saldırısında tüm detaylar ortaya çıktı! 'Suç kaydı yok, gözaltı yok, pompalı tüfek ise...'

İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki zanlı pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 polisimizi şehit etti. Saldırının ardından zanlı yakalanırken İzmir Valisi Süleyman Elban da detayları paylaştı. Saldırganın daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilirken, tüfeğin de babasına ait olduğu belirlendi. İşte korkunç saldırının detayları...

'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Düzenlenen korkunç saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 6 vatandaş ise yaralandı. Olayın ardından yakalanan zanlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın detayları da ortaya çıktı.

İzmir karakol saldırısında tüm detaylar ortaya çıktı! 'Suç kaydı yok, gözaltı yok, pompalı tüfek ise...'

SUÇ KAYDI YOK

Saldırının gerçekleştiği Polis Merkezi'ne gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu sabah saat 08.50'de, arkamızda bulunan Salih İşgören Balçova Polis Merkezi'ne, daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından düzenlendi. Saldırı, pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açılarak başladı. İlk ateşle birlikte, orada bulunan bir polis memuru arkadaşımız maalesef yaralandı ve olay yerinde şehit oldu. Saldırganı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında, burada lojmanda ikamet eden bir polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada maalesef şehit oldu. Ayrıca iki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

İzmir karakol saldırısında tüm detaylar ortaya çıktı! 'Suç kaydı yok, gözaltı yok, pompalı tüfek ise...'

SİLAH BABASINA AİT, BOL MİKTARDA MERMİ VAR

Saldırının gerçekleştiği yerin yoğun bir sokak olduğu belirten Vali Elban, "Çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi ve şu anda Alsancak Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Henüz tüm yönleriyle olay araştırılmaya devam ediyor. Tam olarak netleştirdiğimizde size detaylı bilgi de vereceğiz. Ancak biraz önce söylediğim gibi, olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Olayı çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz ancak şu an için ulaştığımız sonuçlara göre net bir bilgi vermek için henüz erken. Kısa süre içinde netleşecektir. Herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Zaten olay yerine gelirken yolda da görmüşsünüzdür; olay, savcılığımızca inceleniyor. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi var ve saldırı pompalı tüfekle gerçekleşti. Detaylı bilgileri daha sonra size arz edeceğiz. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, babasının 10 yıl önce almış olduğu bir silah. Yeni alınmamış" diye ekledi.

İzmir karakol saldırısında tüm detaylar ortaya çıktı! 'Suç kaydı yok, gözaltı yok, pompalı tüfek ise...'
