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 | Özge Sönmez

Orman şehitlerinin naaşı Ankara'ya getirildi! Adli Tıp önünde yürek sızlatan görüntüler: Gözyaşları sel oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı şehit oldu. Acı haber Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşerken, 10 şehidin naaşı Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 08:07

Eskişehir'in ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı oldu. şehitlerine ağlarken, hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'nun önünde kahreden anlar yaşandı.

Orman şehitlerinin naaşı Ankara'ya getirildi! Adli Tıp önünde yürek sızlatan görüntüler: Gözyaşları sel oldu

HEPSİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Orman şehitlerinin naaşı Ankara'ya getirildi! Adli Tıp önünde yürek sızlatan görüntüler: Gözyaşları sel oldu

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

Orman şehitlerinin naaşı Ankara'ya getirildi! Adli Tıp önünde yürek sızlatan görüntüler: Gözyaşları sel oldu
Orman şehitlerinin naaşı Ankara'ya getirildi! Adli Tıp önünde yürek sızlatan görüntüler: Gözyaşları sel oldu
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ETİKETLER
#türkiye
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