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 | Murat Makas

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e sert tepki gösterdi: Bunları deprem uzmanı diye karşıma çıkarmayın!

İstanbul'da 6.2 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Silivri ve Kumburgaz fay hatlarına değinen Üşümezsoy, Marmara için büyük depremlerin beklendiğini ifade eden Celal Şengör ve arkadaşlarına tepki gösterdi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 17:15

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı. Depremin ardından uzmanlar uyarılarda bulunurken vatandaşlar güvenli alanlar aradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralı bulunmadığını belirtirken, saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı. Gözler depremle ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlara çevrildi.

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e sert tepki gösterdi: Bunları deprem uzmanı diye karşıma çıkarmayın!

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber’de İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini belirten Şener Üşümezsoy, ‘’Son 10 senedir bu fayı vurguluyorum.’’ dedi.

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e sert tepki gösterdi: Bunları deprem uzmanı diye karşıma çıkarmayın!

CELAL ŞENGÖR'E SERT TEPKİ

Celal Şengör ve arkadaşlarının '8.1'lik deprem bekleniyor' açıklamalarına tepki gösteren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ''Vatandaşlar panik yapmamalı. 6.2’lik bu depremin ardından yaşanabilecek 4.5 büyüklüğüne yakın artçılar olur. Ama Çekmece ve Avcılar gibi bölgelerde heyelan kaynaklı yıkım olamadığı sorun yoktur. Bu bölgelerde risk heyelanlardır. İstanbul’da büyük bir deprem olur denilen noktada İstanbul’da deprem olmuş. 1894’te Yalova’dan başlayarak batıya doğru kırılmıştır ve 1894’te en büyük deprem olmuş. Jeologlar şişmiş bir şekilde ‘1766’dan beri deprem yok o halde eli kulağında dedikleri yere en büyük cevabı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu verdi. İstanbul’da büyük deprem 1894 olmuş. Öyle olunca hani 250 yılda bir büyük deprem oluyor o halde depremin eli kulağında denilen laf tamamen çöpe atılıyor. 1912’de Tekirdağ-Silivri çukurunda Marmara adasında kırılmış, bu zaman kırılmayan yegane fay burada şu söylediğim cümle içerisinde depremler sürekli olan bir şeyler değildir. Bir fay kırılır ondan sonra sağlamlaşır yeniden kırılabilir" şeklinde konuştu.Meslektaşlarımın söylediklerinin hiçbir bilimsel temeli yok. Bunları uzman olarak karşıma koymayın ya!'' dedi.

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e sert tepki gösterdi: Bunları deprem uzmanı diye karşıma çıkarmayın!

YENİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Büyük bir deprem riskinin olmadığın belirten Üşümezsoy, "Örneğin burada ‘Santorini’de büyük deprem oldu’ diye çıktılar "Ege batacak" denildi, ancak ben o zaman da söyledim: 1956’da Santorini’de 7.7’lik büyük bir deprem oldu, 17 Ağustos depreminde çıkan enerjinin 3 katı çıktı ama sonrasında büyük bir şey olmadı, herkes sustu. Marmara Denizi’nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fayda Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnızda deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru’ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta birebir çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, yeni deprem tetiklendi mi sorusuna şöyle cevap verdi:
Belki 6.2’lik bir deprem tetiklenebilir. Silivri ile Kumburgaz çukurunda bir kırılma daha olabilir.

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