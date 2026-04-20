İstanbul'da 6 Ekim 2025’te aracının içinde uğradığı uzun namlulu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, Serdar Öktem ‘maktul’, aralarında en küçüğü 20 yaşında olan 16 kişi ‘şüpheli’, 2 kişi ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

HABERİN ÖZETİ Serdar Öktem cinayetinin arkasında kimler var? Soruşturma tamamlandı İstanbul'da 6 Ekim 2025'te aracında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı ve 16 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Saldırıda kullanılan çalıntı araçla olay yerine gelen 5 şüpheli, olayın ardından aracı Arnavutköy'de ormanlık alana bırakarak kaçmış ve örgüt mensuplarının gönderdiği taksiye bindikleri sırada yakalanmıştır. Şüphelilerin yakalanmasının ardından ormanda yapılan aramada, bir ağacın altında bulunan sırt çantasında 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmiştir. İddianamede, Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar' silahlı suç örgütünün yasadışı ekonomik kazanç elde etmeyi amaçladığı belirtilmiştir. Serdar Öktem'in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında 'Daltonlar' ve 'Gündoğmuşlar' suç örgütlerine ait hesaplardan yapılan paylaşımlarda, olayın İspanya'da öldürülen 'Daltonlar' yöneticisi Caner Kocar'ın intikamı olarak yorumlandığı ve 'Casperlar' ile 'Çirkinler' örgütü liderlerine göndermeler yapıldığı aktarılmıştır. İddianamede, Serdar Öktem'in 2014'ten beri 'Şirinler' örgütü liderinin, 2018'den beri ise 'Casperlar' örgütü liderinin avukatı olduğu ve 'Daltonlar' örgütü mensuplarının ifadelerinde Öktem'in 'Casperlar'ın parasını akladığı ve hasım örgütlere bilgi aktardığı için hedef haline geldiği belirtilmiştir. Hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları talep edilirken, diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan cezalandırılmaları istenmiştir.

İddianamede, olay günü saat 16.30 sıralarında Şişli’de Serdar Öktem’in aracında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

ÇALINTI ARAÇLA GELMİŞLER

Hazırlanan iddianamede, 34 KVJ 726 plakalı araç içinde şüpheliler tarafından olayın gerçekleştirildiği, eylemi yapan 5 şüphelinin olay yerine çalıntı araçla geldikleri, olayın ardından ise aracı Arnavutköy’de ormanlık bir alanda bırakarak kaçtıkları aktarıldı. Yapılan incelemelerde, şahısların aracı bıraktıktan sonra yaya olarak ormandan geçtikleri, örgüt mensuplarının gönderdiği taksiye bindikleri ve yolda polis ekiplerince yakalandıkları belirtildi.

SİLAHLAR AĞACIN ALTINDA ÇIKTI

İddianamede, şüphelilerin yakalanmasının ardından polis ekiplerince ormanda arama yapıldığı, bir ağacın altında bulunan sırt çantası içinde 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı ‘Daltonlar’ silahlı suç örgütünün ortaya çıkışına ilişkin iddialara da yer verildi. Örgütün yasadışı ekonomik kazanç elde etmeyi amaçladığı, bu amacın gerçekleştirilmesini adeta yaşam biçimi haline getirdiği, kamu düzeni, otoritesi ve barışını tehdit ettiği, anayasa ile güvence altına alınan kişi hürriyeti, güvenliği ve yaşam hakkını tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

ÖKTEM CİNAYETİNİN ARKASINDA KİMLER VAR?

Silahlı suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin, örgütü öven çok sayıda paylaşım yapan sosyal medya hesaplarını ve örgüt lideri ile yöneticilerinin hesaplarını takip ettikleri, telefon rehberlerinde ‘Daltonlar’ suç örgütünün yaygın kısaltması olan ‘DLT’ ile başlayan veya biten çok sayıda numaranın kayıtlı olduğu da iddianamede yer aldı. İncelemelerde, örgüt evlerinde veya farklı yerlerde çekilmiş çok sayıda silahlı fotoğrafın bulunduğu, telefonlarında düşman grupları aşağılayan ve kendi örgütlerini öven paylaşımlar yer aldığı, ayrıca örgüt lideri ve yöneticilerine ait görsellerin de bulunduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin birçoğunun eylem içerikli görüşmeler yaptığı ve doğrudan örgüt lideri ya da yöneticileriyle irtibatlı oldukları, yazışmalarında ise örgüt lideri ve yöneticilerine koşulsuz itaat ettiklerinin görüldüğü vurgulandı.

İddianamede, Serdar Öktem'in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında söz konusu eylemi, liderliğini halen Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ‘Daltonlar' suç örgütü ile liderliğini, firari Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı ‘Gündoğmuşlar' suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğine dair, şahıslar tarafından peş peşe paylaşımlar yapıldığı aktarıldı. ‘Daltonlar' ve ‘Gündoğmuşlar' örgütlerine ait hesaplardan yapılan paylaşımlarda, Serdar Öktem'in öldürülmesi olayını, İspanya'da öldürülen ‘Daltonlar' suç örgütü Yöneticisi Caner Kocar'ın öldürülmesinin intikamı olarak yorumladıkları ve bu eylem ile ‘Casperlar' Suç Örgütü Lideri Hamuş Atız olarak bilinen, İsmail Atız'a ve ‘Çirkinler' suç örgütü Lideri Zuhat Altunç'a göndermeler yaptıkları belirtildi.

Serdar Öktem'in 2014 yılından itibaren ‘Şirinler' suç örgütü lideri ‘Meks' lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in avukatı olduğu, 2018 yılından itibaren Öktem'in ‘Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddianamede aktarıldı. ‘Daltonlar' suç örgütü mensuplarının vermiş olduğu ifadelerde Öktem'in, ‘Casperlar'ın' parasını akladığı, ‘ Casperlar' ve ‘Çirkinler' örgütüne hasım suç örgütleri aleyhine bilgiler aktardığı, bu neticede suç örgütlerinin hedefi haline geldiği, Öktem'in öldürülmesinin ardından ‘Daltonlar' ve ‘Gündoğmuş' örgütlerine ait sayfalarda, "Daltonlar vurur, Gündoğmuşlar noktayı koyar. Hamuş Zuhat Zatpara kazansanız da gitti, bundan sonra ticaretiniz de bitti, paralarınız da yalan oldu. Biz size demedik mi sizi bitireceğiz" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin eylemlere yönelik sosyal medya paylaşımlarına da görsel olarak yer verildi.

İddianamede, ‘Daltonlar' suç örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında 6 Ağustos 2025 tarihinde Bağcılar'da, faaliyet gösteren Kardeşler Kıraathanesine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği, olayda yakalanan Şüpheli Ali Karapınar'ın ifadesinde "Örgüte maddi destek sağladıklarını söyledikleri avukata saldırı girişiminde bulunduğunu" söylemesi üzerine yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde bahsettiği şahsın Avukat Serdar Öktem olduğu aktarıldı. Fotoğraf teşhis işlemi sonrası Savcılıkça, Öktem hakkında güvenlik tedbiri alınması için ilgili kurumlara yazı yazıldığı belirtildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianame, şüpheliler Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme', ‘resmi belgede sahtecilik', ‘sayı ve nitelik bakımından ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, satın alma ve taşıma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7'şer yıldan 13'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheliler Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın ve Faruk Efe hakkında ise, ‘tasarlayarak kasten öldürme', ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 20'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Öte yandan, iddianamede, şüpheliler Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan ‘tasarlayarak öldürmeye yardım', ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' başta olmak üzere 4 suçtan, 25'er yıldan, 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan yaşları 18'den küçük 2 çocuk şüphelinin de soruşturması ayrı bir dosya üzerinden devam ettiği öğrenildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.