Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yurt genelinde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öte yandan sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Ancak bu durum önümüzdeki hafta değişiyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar kademeli olarak artacak ve 17 dereceden 25 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Ülkenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, 12 ilde ise sağanak yağış etkisinin görüleceğini belirterek uyardı. İşte sağanak uyarısı yapılan iller:
Denizli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Konya, Nevşehir, Malatya, Diyarbakır, Gazianetp, Mardin, Şanlıurfa.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yayınladığı yeni hava tahmin raporu ile hava sıcaklıklarının yükselmesini bekleyenlere müjdeli haberi verdi. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hava sıcaklığı kademeli olarak artmaya devam edecek ve 10 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 25 derecelere ulaşacak.
AKOM açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, 16-18 °C aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların tekrardan 22-24 °C aralığına yükseleceği öngörülüyor.