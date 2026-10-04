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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:30

Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

Son günleri yağışla geçiren İstanbul için AKOM ve Meteoroloji yeni hava durumu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Hızla düşen hava sıcaklıklarının ardından havaların yeniden ısınmasını bekleyenler için ise müjdeli haber geldi. Buna göre İstanbul’da önümüzdeki hafta için yağış beklenmezken, AKOM İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Ekim Cumartesi günü 25 derecelere kadar çıkacağı ifade edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yurt genelinde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öte yandan sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Ancak bu durum önümüzdeki hafta değişiyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar kademeli olarak artacak ve 17 dereceden 25 dereceye kadar yükselecek.

HABERİN ÖZETİ

Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar kademeli olarak artarken, Meteoroloji 12 il için sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji; Denizli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Konya, Nevşehir, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının kademeli olarak artarak 17 dereceden 25 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.
AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor ve çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.
İstanbul'da 16-18 °C aralığında olan sıcaklıkların 22-24 °C aralığına yükseleceği ve 10 Ekim Cumartesi günü 25 derecelere ulaşacağı öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ülkenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

12 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, 12 ilde ise sağanak yağış etkisinin görüleceğini belirterek uyardı. İşte sağanak uyarısı yapılan iller:

 

Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

Denizli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Konya, Nevşehir, Malatya, Diyarbakır, Gazianetp, Mardin, Şanlıurfa.

 

Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

İSTANBUL’DA HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yayınladığı yeni hava tahmin raporu ile hava sıcaklıklarının yükselmesini bekleyenlere müjdeli haberi verdi. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hava sıcaklığı kademeli olarak artmaya devam edecek ve 10 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 25 derecelere ulaşacak.

 

Sıcak hava bekleyenlere müjde: AKOM tarih verdi, yeniden 25 dereceye çıkacak

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

AKOM açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, 16-18 °C aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların tekrardan 22-24 °C aralığına yükseleceği öngörülüyor.

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