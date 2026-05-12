Sinop’ta çevreyi kirleten tesise 1.6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü ekipleri, çöp suyu sızıntısı meydana gelen Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 katı yaptırım uygulayarak 1 milyon 678 bin TL ceza kesti.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 15:59

Sinop'ta katı atık depolama tesisine çevre kirliliği ihlalinin tekrarlanması üzerine 1 milyon 678 bin 244 TL idari para cezası uygulandı.
Sinop merkez ilçeye bağlı Hacıoğlu köyü Meşedağı mevkiinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nden kaynaklanan çöp sızıntı sularının doğaya karıştığı tespit edildi.
İlk incelemede 839 bin 122 TL ceza kesilmişti ancak kirliliğin devam etmesi üzerine ikinci denetimde ceza 1 milyon 678 bin 244 TL'ye çıkarıldı.
Kesilen ceza, Sinop Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi adına kayıtlara geçti.
Birliğin kirliliği önlemek adına tesiste teknik çalışmalara başladığı öğrenildi.
İdari para cezasının yanı sıra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Sinop merkez ilçeye bağlı Hacıoğlu köyü Meşedağı mevkiinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, çevre denetimlerinde sınıfta kaldı. Sinop Sahil Belediyeler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren tesisten kaynaklanan çöp sızıntı sularının doğaya karıştığı tespit edilince ağır yaptırımlar peş peşe geldi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 30 Ocak’ta yapılan ilk incelemede kirlilik saptanmış ve tesise 839 bin 122 TL ceza kesilmişti. Ancak kirliliğin devam ettiğine dair yeni ihbarların gelmesiyle 23 Nisan tarihinde tesis yeniden denetlendi. İhlalin sürdüğünün rapor edilmesi üzerine bu kez rakam ikiye katlanarak, 1 milyon 678 bin 244 TL idari para cezası uygulandı.

REKOR CEZA

Kesilen rekor ceza, Sinop Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi adına kayıtlara geçti. Birliğin kirliliği önlemek adına tesiste teknik çalışmalara başladığı öğrenildi. İyileştirme işlemleri için kesin bir süre verilmezken, sürecin Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından anlık olarak takip edildiği bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İdari para cezasının yanı sıra Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sorumlular hakkında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, doğal hayatın korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

