Şirin Elmas Şişli'de canice katledilmişti... Katil zanlısıyla ilk karşılaştığı anlar ortaya çıktı

10 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:51

İstanbul Şişli’de mezarlıkta ölü bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısıyla konuştuğu ve birlikte yürüdükleri anlar görülüyor.

Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Narin Güran cinayeti davasında ara karar: 4 sanığın tutukluluğu devam edecek

Narin Güran davasında "Gidin yalan konuşun" dediği için yumruklanan kadının ifadesi şoke etti!

Narin Güran davasında "Gidin yalan konuşun" dediği için yumruklanan kadının ifadesi şoke etti!

İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı M.Ö. ile karşılaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

31 Ekim'de kaybolan ve cesedi 2 Kasım’da Feriköy Mezarlığı'nda bulunan küçük kızın, öldürülmeden önce M.Ö. ile karşılaşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ş.E.H'nin çöp konteynerinin yanında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu ve daha sonra onunla birlikte yürüyerek uzaklaştığı anlar yer alıyor.

KATİL ZANLISI TUTUKLANMIŞTI

31 Ekim'den beri kayıp olan ve ailesinin başvuruda bulunduğu 6 yaşındaki çocuğun cesedi 2 Kasım’da mezarlıkta bulunurken, gözaltına alınan M.Ö. tutuklandı.