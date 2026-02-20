Menü Kapat
Sokak çetelerine büyük darbe! İstanbul merkezli 5 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çocuk çetelerine yönelik geniş çaplı bir operasyonun düğmesine bastı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandı

Sokak çetelerine büyük darbe! İstanbul merkezli 5 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 08:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyonlar düzenledi. Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

55 EYLEME KATILDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Söz konusu sokak çetelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul genelinde 55 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyonun düğmesine basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü de operasyona dahil edildi. Dört ayrı şube tarafından İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisiye soruşturmalarda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

