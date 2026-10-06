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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:36

Soma'daki maden faciası soruşturmasında 9 zanlı hakkında karar

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada şüpheli 9 kişi hakkında karar verildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:36

 Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Soma'daki maden faciası soruşturmasında 9 zanlı hakkında karar

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın genel müdürünün de bulunduğu 9 zanlı tutuklandı.
Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Tutuklananlar arasında maden şirketinin genel müdürü de bulunuyor.
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay 1 Ekim'de Soma'daki bir madende meydana geldi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Soma'daki maden faciası soruşturmasında 9 zanlı hakkında karar

GENEL MÜDÜR DE DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soma'daki maden faciası soruşturmasında 9 zanlı hakkında karar

SOMA'DA MADEN FACİASI: 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 1 Ekim günü saat 13.15 sıralarında Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana geldi. Göçükte 7 madenci toprak altında kaldı, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 2 madenci göçük altından yaralı olarak kurtarılırken; Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

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