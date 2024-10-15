Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı

15 Ekim 2024 20:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:23

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 23 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.