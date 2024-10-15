Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 20:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:23
Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 23 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.
Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu. Merkez üssü olarak Antalya açıkları işaret edildi.
4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 19.54 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kaş ilçesine 113.96 kilometre uzaklığında meydana geldi.
DERİNLİĞİ 23.55 KİLOMETRE
AFAD, depremin 23.55 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com