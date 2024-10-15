Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı

Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 20:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:23
Son dakika | Antalya&#039;da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 23 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu. Merkez üssü olarak Antalya​ açıkları işaret edildi.

4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 19.54 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kaş​ ilçesine 113.96 kilometre uzaklığında meydana geldi.

Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! 4.7 ile sallandı - 1. Resim

DERİNLİĞİ 23.55 KİLOMETRE

AFAD​, depremin 23.55 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
antalyakaşdepremafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...