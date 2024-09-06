Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyun platformlarına sert tepki! 'Irkçılığın merkez üssü sanal alem'

06 Eylül 2024 14:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:12

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde konuşuyor.

Özel okullardan kitap vurgunu! Avukat büyük şok yaşadı! Bin TL'lik kitabı 30 bin TL'ye satıyorlar

Özel okullardan kitap vurgunu! Avukat büyük şok yaşadı! Bin TL'lik kitabı 30 bin TL'ye satıyorlar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

2023-2024 eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sorumluluğu ağır olan tüm öğretmenlerimize fedakarlıkları nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

İstiklalimize yönelik tüm çabaları ve eylemleri bertaraf etmeyi başarmış bir milletiz.

2002'de 367 bin olan derslik sayımız, 2 kattan fazla arttı. Öğretmen sayısı 1.2 milyona çıktı. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Eğitimde fırsat eşitliği güçlendi.

28 Şubat döneminde uygulamaya konan vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Başörtüsü yasağına son verdik. Okullarımızın fiziki altyapılarını geliştirirken sınıflarımızı en yeni teknolojilerle donattık.

Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. Dijital eşitliği temin adına 28 bin okula kablolu internet sağladık. Bu sene itibariyle 500 yenilikçi sınıfı okullarımıza kazandırdık. Bu adımlar uluslararası alanda da karşılığını buluyor.

Eğitim üstündeki vesayetçi uygulamalarını kaldırdık. Katsayı zulmüne ve başörtüsü yasağına son verdik. Öğrencilerimizin modern ve interaktif bir ortamda 676 bin dersliğinize etkileşimli tahta yerleştirdik. Bu uygulamayı hayata geçiren dünyada ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Aile yapısını bozan sapık oyunlara son verdik. oyunların içine sinsice yerleştirilen LGBT gibi sapkın akımlara maruz kalıyor. başta gençler olmak üzere insanlarımızı diğer bireylere düşmanlaştıran, ırkçı ve faşist bir bilinç yükleniyor. Bunun merkezi sanal alemdir, pek çok tehdidi de beraberinde getiriyor. Sosyal medya gençleri zehirliyor. Evlatlarımızın karşılaştığı riskler artıyor sapkın akımlar var. Kimse serbest piyasa ekonomisinden bahsetmesin.

hemen birileri tarafından yasakçı olmakla suçlanmıyoruz. Bazı çevreler çocuklarımızın hakkını savunmak yerine uluslararası şirketlerin avukatlığını yapıyorlar. Özgürlük maskesiyle ırkçılığın, nefret suçları ve istismarın meşrulaştırılması asla kabul edilemez. Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı her şeyin üstündedir.