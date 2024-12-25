Son dakika | Denizli'de peş peşe deprem! AFAD'tan açıklama geldi

25 Aralık 2024 04:19 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 04:21

Son dakika haberine göre, Denizli'de peş peşe deprem meydana geldi. AFAD depremlere ilişkin detayları paylaştı.

Gece saatlerinde Denizli​'de bir saat arayla deprem oldu. AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Pamukkale​ olan depremlerin büyüklüğü 3 olarak kaydedildi.

Saat 03.07'de meydana gelen depremin ardından ikinci deprem​ saat 04.06 sularında yaşandı.

Depremlerin derinlikleri ise sırayla 9.64 ve 7 kilometre olarak açıklandı.

MALATYA​ DA SALLANDI

Öte yandan gece saatlerinde Malatya'nın Battalgazi​ ilçesinde de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

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