Son dakika | Denizli'de peş peşe deprem! AFAD'tan açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Aralık 2024 04:19 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 04:21
Son dakika haberine göre, Denizli'de peş peşe deprem meydana geldi. AFAD depremlere ilişkin detayları paylaştı.
Gece saatlerinde Denizli'de bir saat arayla deprem oldu. AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Pamukkale olan depremlerin büyüklüğü 3 olarak kaydedildi.
Saat 03.07'de meydana gelen depremin ardından ikinci deprem saat 04.06 sularında yaşandı.
Depremlerin derinlikleri ise sırayla 9.64 ve 7 kilometre olarak açıklandı.
MALATYA DA SALLANDI
Öte yandan gece saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr