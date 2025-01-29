Son dakika | Halk TV'den Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye çağırıldı

29 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:23

Son dakika haberi: Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü. Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker'in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi.

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'

Son dakika haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesine ait ses kaydının Halk TV yayınlanması gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ile Serhan Asker, adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIK TALİMATI VERDİ

Başsavcılık, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da ifadelerinin alınması amacıyla savcılıkta hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. Tunç, AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, "Adalet Bakanı Tunç: Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur" dedi.

"Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir" diyen Bakan Tunç, "Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz" sorusunu yöneltti.