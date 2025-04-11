Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda şirkete kayyum atandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.

28 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.