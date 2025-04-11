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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda şirkete kayyum atandı!

Son dakika haberi: İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şüpheli şahsa ait 24 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da bulunuyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 20:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı.

Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda şirkete kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.

Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda şirkete kayyum atandı!

28 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KAYYUM NE DEMEK?
Kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimse. Arapça kama kökünden gelir ve kıyam kelimesinden türemiştir. Kayyım olarak atanan kişi "kamu görevlisi" sayılır.
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