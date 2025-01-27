Son dakika | Menajer Ayşe Barım hakkında tutuklama talebi!

27 Ocak 2025 19:45 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 19:52

Son dakika haberi: Menajer Ayşe Barım, 'Gezi Parkı' olaylarında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınmıştı. Barım tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberine göre, Gezi Parkı protestolarının organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan, aynı zamanda bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

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