Son dakika | Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD verileri açıkladı 

13 Ağustos 2024 00:07 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 00:43

Suriye'de deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli açıklama yaptı

Suriye'de deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), alınan bilgilere göre Suriye'nin Hama şehrinde deprem meydana geldi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102.96 kilometre uzaklığında meydana gelene depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 19.38 kilometre altında meydana geldi.

DEPREM TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre ise depremin büyüklüğü 5.5 olarak kaydedildi. Hama'daki deprem Türkiye'nin Güney Doğu bölgesinde de hissedildi.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA!

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56’da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

ARTÇI MEYDANA GELDİ

5.2'lik depremin ardından Suriye'nin Hama şehrine bağlı Salamiyah'da artçı deprem meydana geldi. AFAD artçı depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: YENİ DEPREMİN OLMA ŞANSI YOK

Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Hama yerleşim yerinde meydana gelen depremin değeri 5 ila 5.5 arasında yer alıyor. Bu bölge Ölü Deniz fayından ayrılan bir fayın kolu. Geçmişte bu koldan büyük depremlerin oluştuğu biliyoruz. Bu fayların bir kolu da Hatay'a kadar ulaşıyor. Ancak burada bu depremin yeni bir risk oluşturma şansı yok diye düşünüyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gören Suriye'deki yapıtlar biraz daha hasar görmüş olabilir. Suriye'deki yapılar Türkiye'deki yapılar kadar sağlam değil." dedi.