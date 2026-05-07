Sosyal medyada düzenlemesinin detayları belli oldu. Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformlarına girişler, e-Devlet üzerinden oluşturulacak bir anahtar ile yapılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sosyal medyada kimlik uygulaması! Detaylar belli oldu: Doğrulanmayan hesaplar kapatılacak Sosyal medya platformlarına girişler, e-Devlet üzerinden oluşturulacak bir anahtar ile yapılacak ve doğrulama gerektirmeyen hesaplar kapatılacak. Instagram, X, Facebook gibi platformlara girişler e-Devlet anahtarı ile yapılacak. Kullanıcılar, temel bilgilerini BTK ile paylaşmaya onay verecek. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden tüm sosyal medya üyeliklerini görebilecek. Adli merciler, suç şüphesi durumunda kimlik bilgilerini talep edebilecek.

HER HESAP E-DEVLET SİSTEMİNE TANIMLANACAK

Kullanıcılar, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya onay vermiş olacak. İsteyen kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek.

DOĞRULAMA OLMAYAN HESAPLAR KAPATILACAK

NTV'de yer alan habere göre; Her hesabın e-Devlet sistemine tanımlanması gerekecek. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak.

E-DEVLET'TE TÜM ÜYELİKLER GÖRÜLECEK

Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden tüm sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler, suç şüphesi bulunması halinde kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK aracılığıyla sağlanarak kullanıcı adı ile gerçek kişi eşleştirilecek. Böylece soruşturmaya konu olan kişiler tespit edilebilecek.