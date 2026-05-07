Sosyal medyada kimlik uygulaması! Detaylar belli oldu: Doğrulanmayan hesaplar kapatılacak

Sosyal medyada düzenlemesinin detayları belli oldu. Instagram, X, Facebook gibi sosyal medya platformlarına girişler, e-Devlet üzerinden oluşturulacak bir anahtar ile yapılacak.
Kullanıcılar, temel bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmaya onay vermiş olacak. İsteyen kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek.
NTV'de yer alan habere göre; Her hesabın e-Devlet sistemine tanımlanması gerekecek. T.C. kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar kapatılacak.
Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden tüm sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler, suç şüphesi bulunması halinde kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK aracılığıyla sağlanarak kullanıcı adı ile gerçek kişi eşleştirilecek. Böylece soruşturmaya konu olan kişiler tespit edilebilecek.