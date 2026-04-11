Suç örgütlerine ağır darbe! 722 kişi kıskıvrak yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla ve suçlularla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde kritik operasyonlara imza atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihleri arasında suç örgütlerine yönelik 124 operasyon düzenlendi.

722 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçası ele geçirildi.

https://x.com/EmniyetGM/status/2042885685946769830