Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Suç örgütlerine ağır darbe! 722 kişi kıskıvrak yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyona imza atıldı. 81 ilde düzenlenen 124 operasyonda 722 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 14:02
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 14:02

Yurt genelinde çeşitli suçlarla ve suçlularla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü () Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () Başkanlığı koordinesinde kritik operasyonlara imza atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihleri arasında suç örgütlerine yönelik 124 düzenlendi.

722 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçası ele geçirildi.

https://x.com/EmniyetGM/status/2042885685946769830

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Önce bahar sonra kuvvetli yağış!
Bakan Işıkhan açıkladı: Belediyelerin SGK borçları için çarpıcı tablo
Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgununda mağdur ifadeleri ortaya çıktı! Hepsine aynı mesajı göndermişler
ETİKETLER
#operasyon
#silah kaçakçılığı
#kom
#egm
#Suç Orgütleri
#Gündem
