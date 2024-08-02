Suriye'de deprem! Hatay'dan da hissedildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:34
Suriye'nin Humus kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Hatay'dan da hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Suriye'nin Humus kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 14.01'de, yerin 15 kilometre altında gerçekleşti.
REYHANLI'DA PANİK
Korkutan deprem Hatay'ın özellikle Reyhanlı ilçesinde de hissedildi.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Kaynak: tgrthaber.com